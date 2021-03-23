Bir sonraki virüsü önlemek için çalışıyorlar 'Virüs avcıları' diğer koronavirüslerin peşinde

Diğer koronavirüs türleri araştırılıyor

Araştırmacılar, Japonya tarafından finanse edilen ve Filipinler Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışmanın, yarasaların iklim, sıcaklık ve insanlara yayılma kolaylığı gibi faktörleri analiz ederek bir koronavirüslerin dinamiklerinin bilinmesini sağlayacağını umuyor.