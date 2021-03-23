Bir sonraki virüsü önlemek için çalışıyorlar 'Virüs avcıları' diğer koronavirüslerin peşinde
FİLİPİNLER'de kendilerine “virüs avcıları” diyen bir grup araştırmacı, ülkedeki yarasalardan örnekler topluyor. Diğer koronavirüs türlerini araştıran grup, virüsü tanımanın mücadelede önem arz ettiğini düşünüyor.
Filipinler’in Laguna kentinde yaşayan bir grup araştırmacı, 10 yıldır ülkenin ücra yerlerindeki yarasaları gece gündüz demeden araştırıyor. Kendilerine “virüs avcıları” diyen grup, şimdiye kadar birçok yeni virüs tespit ettiklerini söyledi.
Ekip, bir sonraki pandemiyi önlemek için yarasaların yoğun olarak yaşadığı bilinen orman ve mağaralarda dolaşıyor, onları yakalamak için tuzaklar kuruyor.
Yakalanan yarasalardan vahşi doğaya salınmadan önce tükürük ve dışkı örneklerini alınıyor.
Diğer koronavirüs türleri araştırılıyor
Araştırmacılar, Japonya tarafından finanse edilen ve Filipinler Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışmanın, yarasaların iklim, sıcaklık ve insanlara yayılma kolaylığı gibi faktörleri analiz ederek bir koronavirüslerin dinamiklerinin bilinmesini sağlayacağını umuyor.