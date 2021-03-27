Bir skandal daha! Tacize uğrayan CHP'li kadına şok sözler: Kapıyı aç seni öldüreceğiz

CHP'de taciz skandalı bitmek bilmiyor. Bitlis’te CHP’nin eski kadın kolları başkanı olan L.B., çocuğu için yardım istemeye gittiği CHP İl Başkanı Veysi Uyanık’ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. L.B. "Önce Genel Merkez’i aradım, ‘Aramızda halledelim’ dediler." diye konuştu. L.B. ifadesinde, evinin silahla basıldığını söyledi.

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CHP'de bir taciz skandalı daha patlak verdi. CHP Bitlis İl Teşkilatı'nda bir dönem kadın kolları başkanlığı ve yüksek disiplin kurulu üyeliği yapan iki çocuk annesi L.B. (27) CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'tan hasta çocuğu için yardım istediği sırada tacize uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Uyanık, Bitlis'te şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. Uyanık "Ankara'dayım Bitlis'e dönünce ifade vereceğim" dedi.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre iddiaya göre; her şey L.B.'nin hasta olan iki çocuğu için Uyanık'tan yardım istemesiyle başladı. Ocakta toplantı bahanesiyle L.B.'yi CHP il binasındaki odasına çağıran Uyanık, burada fiziki cinsel tacizde bulundu. L.B. şikâyet için CHP Genel Merkezi'ni aradı. Partililere durumu anlatan L.B. "Bu iş partiye zarar verir, parti içinde, kendi aramızda durumu halledelim" cevabını aldı. Bir dilekçe yazıp Ankara'ya gitti. Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istedi. "Genel başkan yoğun" cevabı aldı. 7 gün Ankara'da bir otelde kaldı.

"Şikayette bulundum"

L.B. "Bu sürede rahatsızlığı olan çocuklarımı anneme bıraktım. 7 gün Ankara'da genel başkanla birkaç dakika görüşüp yaşadıklarımı anlatabilmek istememe rağmen hep ertelendim ve hiçbir şekilde randevu verilmedi. Oysa ben 6 senedir CHP Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı yapıyordum. Şu anda da Bitlis Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim. Buna rağmen hiçbir şekilde randevu alamayınca yazılı olarak dilekçemi genel merkeze bildirerek Bitlis'e döndüm ve şikâyette bulundum" dedi.

"Kapıyı aç seni öldüreceğiz"

Bitlis'e döndükten sonra Uyanık'ın 6 kişiyle birlikte evine geldiğini söyleyen L.B. ifadesinde, "Uyanık ve yanındaki 6 kişi, parti arabasıyla gelerek evime saldırdı. Önce kapıyı çaldılar, kapıyı açmaya giderken Uyanık'ı gördüm ve kapıyı yarım açtım. Uyanık'ın yardımcısı H.K. da oradaydı ve yanında silah vardı. Silahı görünce yarım olarak açtığım kapıyı derhal kapattım. Onlar da kapıyı tekmelemeye başladılar ve bağırdılar. 'Kapıyı aç seni öldüreceğiz, seni sinkaf edeceğiz, kendi ayağına kendin sıktın, bunu yapmayacaktın' şeklinde tehdit ve hakarette bulundular. 2 çocuk annesi bir kadınım, tacizi hazmetmem mümkün değil" dedi.

Uyanık'ın kendisine ve ailesine karşı tehditlerinin devam ettiğini dile getiren L.B. "Evimi bastıklarında 11 yaşındaki kızıma silah doğrulttular. Tehditleri hâlâ devam ediyor. Şikâyetimi geri çekmem için para teklif ediliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar şikâyetimden vazgeçmeyeceğim, hakkımı arayacağım. Ben hasta olan çocuklarım için yardım istemeye gittim bana cinsel tacizde bulundu. Ardından evimi silahla bastı. Genel merkezde beni dinlemediler ama her şeye rağmen mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu.

İlk vukuatı değil

CHP'li Uyanık, bir taciz olayıyla daha gündeme gelmişti. Sekreteri D.C.'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ve 'Elimde görüntülerin var' diyerek şantaj yaptığı gerekçesiyle yargılanan Uyanık hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uyanık'ın davası D.C.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine düşürüldü.