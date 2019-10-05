Bir santimetre karesine 3 saat uğraşıyor! 41 yıldır ağaçlardan eşya yapıyor

Koç, yapılan işte el emeği ve alın terinin olduğunu ifade ederek, "Küçük yaşlardan itibaren ahşap ile uğraşmayı seviyorum. El oymacılığı çok zor olan bir meslek, sabır ve azim gerektiriyor. Azim olmazsa ortaya herhangi bir şey çıkaramazsınız. Bazen bir santimetre karesine 3 saat uğraşıyoruz. Bizim bir sene uğraştığımız işler de oluyor.