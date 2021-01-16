Bir parti atağa geçti! Siyasi partilerin üye sayılarında kritik değişiklikler var
Yargıtay, faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi. AK Parti’ye oy vermiş her 2 seçmenden birinin parti üyesi olduğu görüldü. CHP ve MHP'nin üye sayısı azalırken İYİ Parti ve HDP'nin üye sayısı arttı. En dikkat çekici yükseliş ise Yeniden Refah Partisi'nde oldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yayımladığı verilere göre, 2019 yılında sadece 3 parti kurulurken 2020 yılında kuruluşunu ilan eden siyasi parti sayısı 27 oldu. Toplam siyasi parti sayısı da 107’ye yükseldi.
AK Parti’nin, güncel üye sayısı
Açıklanan son sayılarla birlikte, Şubat 2020’de 10 milyon 195 bin 904 üyesi olan AK Parti geride kalan 11 ayda bu rakamı 961 bin 752 arttırdığı ortaya çıktı.
Yargıtay’ın 11 Kasım 2020’de açıkladığı 11 milyon 49 bin 956 üye sayısını geride kalan iki ayda 107 bin 700 arttıran AK Parti’nin, güncel üye sayısı 11 milyon 157 bin 566 oldu.
2018 yılı milletvekili seçimlerinde AK Parti 21 milyon 335 bin oy almıştı. Bu sonuç dikkate alındığında AK Parti’ye oy vermiş her 2 seçmenden birinin parti üyesi olduğu görüldü.