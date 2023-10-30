Bir Olduk… Biz Olduk…Türkiye Olduk

Osmanlı İmparatorluğu ; 1299-1923 yıllarında var olmuş, 13.yüzyıldan 20.yüzyıla 600 yıl boyunca hüküm sürmüştür. İmparatorluğun sınırları Güneydoğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar uzanmıştır.

İmparatorluk, kuruluş, yükselme, duraklama ve gerileme dönemlerinden sonra son bulmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra imparatorluğun üst üste yenilgileri, Anadolu’nun işgaline karşı yerel direnişler ve Mustafa Kemal’in liderliğinde başlayan mücadele 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’le taçlanmıştır.

Cumhuriyet devleti ve toplumu yeniden şekillendirmiştir. Toplumsal, ekonomik, siyasal, eğitim, hukuk ve kadına dair pek çok alanda yapılan reformlar Türk kadınının toplumsal konumunu revize etmiştir. Kadınları mız geleceğe umutla bakan aile ve toplum hayatında söz sahibi, meslek sahibi olmak yolunda hızlı adımlarla ilerlemiştir.

Daha önce hiçbir Türk kadınının görev almadığı alanlardan biri olan Avukatlık mesleğinde ilk Türk kadın avukatı olma unvanına sahip olan Beyhan Hanım ilk duruşmasına 28 Kasım 1928'de İstanbul 1.Ticaret Mahkemesinde katılmıştır.

1928'de İstanbul Fen Fakültesi'nden mezun olan 5 kadın kimyacı Türkiye için bu dalda ilk örneklerdir.

Yine bu yıl ilk kez bir kız öğrenci Yüksek Mühendislik Okulu'na girmiştir.

1930'dan itibaren kadın doktorlar görev yapmaya başlamışlardır.

Türk kadınlarının siyasî hayata atılmaları konusunda da ilk adım III. TBMM döneminde atılmış; 3.4.1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu'yla kadınlara Belediye meclislerine üye seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

1934 yılında yapılan anayasa değişikliği ile milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Kadınlar seçme ve seçilme haklarını modern batı toplumları olan Fransa da 1946'da, İsviçre'de ise 1971'de elde edebilmişken Türkiye'de 1934'ten itibaren bu hakkı kullanmaya başlamışlardır.

Ancak bu hakkı yeterince kullandığımız söylenemez.

Bu arada ülkemin ilk kadın Generali Özlem Yılmaz, hanımefendiyi gururla izledim. Özel bir tv kanalına 29 Ekim dolayısıyla verdiği demeçte, "Atatürk ile aynı mesleği yapmak onur verici. Ülkemizin yerli ve milli değerlerimiz sayesinde ulaştığı güç profilinin artmasını, her alanda başarıya imza atarak ülkemizin kendinden söz ettirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kadınlarımız ile birlikte omuz omuza çalışıldığı zaman istenilen seviyeye daha hızlı ulaşılacağına inanıyorum. Türk kadını tarihimiz boyunca sosyal hayatın içinde yer almıştır. Almaya devam edecektir.

Kimi zaman evlatlarını yetiştiren bir anne,

Kimi zaman öğretmen, doktor, mühendis , hemşire…

Kimi zaman ise asker olarak yüce milletin emrinde olarak görev yapmıştır. Kadınlarımız vali, asker, pilot, sporcu olarak toplumda rol sahibiyse, bu rol Cumhuriyet’in kazanımıdır.

Ülkemizin yerli ve milli değerlerimiz sayesinde ulaştığı güç profilinin artmasını, her alanda başarıya imza atarak kendinden söz ettirmeye devam ettirmesini temenni ediyorum.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. İlan edildiği gün Cumhuriyetin 100. yılı kutluyoruz. Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını şehitleri mizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Güzel yurdumun her ilinde, ilçesinde, köyünde Cumhuriyet’in 100. yılı tam bir şölenle kutlandı. En estetik hazırlıklardan biri İstanbul’un Beyoğlu İlçesindeydi. Belediye Başkanlığı bünyesinde Taksim’den Tünel’e kadar uzanan alanda bayrak şöleni muhteşemdi.

Başta Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olmak üzere emeği geçen herkes sağ olsun.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu kutlamaya

Genç, yaşlı… Büyük, küçük... Kadın, erkek... Sağcı, solcu... Seküler, dindar... Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu, Marmara, Karadeniz ... Hepimiz bir olduk, birlikte olduk, biz olduk …

Evlerimize, işyerlerimize, fabrikalarımıza, tarlalarımıza, okulumuza, hastanemize, meydanlarımıza, parklarımıza, alışveriş merkezlerimize, üniversitemize, taa en uzaktaki köyümüze ellerimizle astık bayrakları.

Ay-yıldızın altında birleşmenin haklı gururunu yaşadık.

Kutuplaşmadan

Ayrışmadan

Bir olarak…

Biz Olarak

Türkiye Olarak