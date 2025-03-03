Bir Kumpas Hikayesi

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin uluslararası ilişkilerdeki eylem ve söylemlerine bakıldığında asgari nezaket ve diplomatik teamüllerden uzaklaşıldığı görülüyor.

Elon Musk eliyle ülkede cadı avı yapılırken, Trump ve Başkan Yardımcısı Vance tarafından konuklar ve muhataplar üstencil tavırlarla aşağılanıyor.

İkili verdikleri görüntü ile bir kasaba şerifi ve yardımcısına benziyor. Yetmezmiş gibi konuklarına kumpas kurmakta da beis görmüyorlar.

Kumpas ve tuzağın son mağduru, Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski oldu.

Zelenski’ye kurulan tuzağı izleyince, yurt dışında yaşayan bir arkadaşımın yıllar önce anlattığı bir hikâyeyi hatırladım:

Arkadaşımın yaşadığı ülkedeki Amerikan Büyükelçiliği’nde resepsiyon verilir.

Resepsiyona, büyükelçilikle ilişkileri yürüten yerel bir memure de davet edilir.

Bütün davetliler gelir, Amerikalı bir davetli henüz icabet etmemiştir.

Herkes o özel davetliyi beklemektedir. O gelmeden program başlatılmaz.

Büyükelçilik çalışanları, gizemli Amerikalıdan sitayişle bahsetmektedir.

Bütün dikkatler gelecek konuğa yöneltilmiştir.

Nihayet, özel Amerikalı gelir. Resepsiyon başlar.

Tüm çalışanlar etrafını çevirir. Övgülerin, kurların bini bir paradır.

Ama bizim Amerikalı davetli, kimseye pas vermez.

Yalnızca, davetliler arasında bulunan memureye ilgi gösterir.

Muhabbet koyulaşır, telefon alışverişleri yapılır.

Derken, Yanke ile kız arasında duygusal bağ kurulur.

Gönül ilişkisi kurulunca da Amerikalı, kızı casus olarak kullanmaya başlar.

Gerçekler ortaya çıkınca oğlan Amerika’yı, memure cezaevini boylar.

Kendini kral ilan eden, krallığın da bir dikta rejimi olduğunu bilmeyen ve Zelenski’yi diktatör olmakla suçlayan Trump da; Beyaz Saray’da misafirinin figüran olduğu tiyatral bir gösteri düzenlemiş.

Bizim “Komedyen, palyaço” diye tahkir ve tezyif ettiğimiz Zelenski, kendisine kurulan kumpasa karşı onurlu ve cesur bir tavır sergiledi.

Beyaz Saray’daki kavgadan sonra açıklama yapan Senatör Graham, Ukrayna Devlet Başkanı’nı “Yemi yutma dedim” diye uyardığını söyleyerek kumpası ifşa ediyor.

Batı, söz konusu kendi menfaati olunca devlet adamlarını bile kumpas aracı olarak kullanmaktan çekinmez.

Nitekim İsrail de Netanyahu’yu, İngiltere Başbakanı’nın banyosuna dinleme cihazı yerleştirterek ajan olarak kullanmıştı.

Trump ve ekibi ile birlikte Amerika kuruluş felsefesine geri dönmüştür.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dediği gibi, dünya orman kanunlarına geçerken Amerika da kovboy kanunlarına geçmiştir.

Artık, western filmleri de çekilmiyor ki, kovboylar sevdirilebilsin.