Bir köy köpek kabusu yaşıyor! Çocuklara saldırıyorlar 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

“Oğlumun eli yüzü parçalanmış ama şükrediyorum, kaybetmişte olabilirdim”

“Araç ilçesinde çok fazla köpek var. Çevre ilçelerden ya da köylerden ne kadar başıboş köpek var ise getirilip buraya atılıyor. Ben çalıştığım için oğlum, çıkmaz sokakta kaynanamın yanında kalıyor. Kapının önünde çocuklar oyun oynarken ablası ile birlikte hatta oğluma yaşıt yanlarında 2-3 tane daha çocuk var. O sırada bisiklete binerken herhalde bisikletin sesinden huylandı galiba köpek, çocuğuma saldırmış."