Bir köy köpek kabusu yaşıyor! Çocuklara saldırıyorlar 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
KASTAMONU’nun Araç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Üç ay içerisinde üç çocuğa köpeklerin saldırdığını söyleyen mahalleli duruma tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.
Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşayan Esra Aşık’ın 3 yaşındaki oğlu Mert Furkan, arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde oyun oynadığı sırada başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Oyun oynayan diğer çocuklar koşarak kurtulurken Mert Furkan ise köpeğin saldırısı neticesinde yaralandı. Başında, dudağında, elinde, kolunda ve yüzünde derin çizikler ve yarıklar oluşan küçük çocuk, birlikte oyun oynadığı çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede ameliyata alınan Mert Furkan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku ve panik yaşayan Mert Furkan, “Köpek ısırınca kaçtım, ablalar beni kurtardı” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaşanan olayı anlatan anne Esra Aşık ise şöyle konuştu:
“Oğlumun eli yüzü parçalanmış ama şükrediyorum, kaybetmişte olabilirdim”
“Araç ilçesinde çok fazla köpek var. Çevre ilçelerden ya da köylerden ne kadar başıboş köpek var ise getirilip buraya atılıyor. Ben çalıştığım için oğlum, çıkmaz sokakta kaynanamın yanında kalıyor. Kapının önünde çocuklar oyun oynarken ablası ile birlikte hatta oğluma yaşıt yanlarında 2-3 tane daha çocuk var. O sırada bisiklete binerken herhalde bisikletin sesinden huylandı galiba köpek, çocuğuma saldırmış."
"Ben yine bununla atlattığı için şükrediyorum. Daha fenası da olabilirdi. Çocuğumu şu anda kaybetmişte olabilirdim. Ben hayvan düşmesi bir insan değilim, hayvanseverlere de çok fazla saygım var. Tek istediğim boş bir araziye köpekler için yer yapılsın istiyorum. Orada köpekleri beslesinler, orada istedikleri kadar köpeklere baksınlar istiyorum. Başka birisine de saldırabilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum, köpeklere bir barınak yapsınlar.”