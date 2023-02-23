"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına Yıldız Tilbe de katıldı depremzedelere büyük yardım
Geçtiğimiz günlerde 'vasiyet' açıklamasıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına destek oldu. Ünlü şarkıcı, canlı yayına bağlanıp depremzedeler için yapmak istediği yardımı açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe, cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmemesini istemişti.
Tilbe, paylaşımında "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım. Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler.
-Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini İstemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Yıldız Tilbe son olarak, Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanarak, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına destek oldu.