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"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına Yıldız Tilbe de katıldı depremzedelere büyük yardım

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"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına Yıldız Tilbe de katıldı depremzedelere büyük yardım

Geçtiğimiz günlerde 'vasiyet' açıklamasıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına destek oldu. Ünlü şarkıcı, canlı yayına bağlanıp depremzedeler için yapmak istediği yardımı açıkladı.

"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına Yıldız Tilbe de katıldı depremzedelere büyük yardım

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe, cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmemesini istemişti. 

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"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına Yıldız Tilbe de katıldı depremzedelere büyük yardım

Tilbe, paylaşımında "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım. Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler.

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"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına Yıldız Tilbe de katıldı depremzedelere büyük yardım

-Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini İstemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına Yıldız Tilbe de katıldı depremzedelere büyük yardım

Yıldız Tilbe son olarak, Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanarak, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına destek oldu.

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