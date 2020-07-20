Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
Kanadalı araştırmacılar, ilk kez insan beyninde bir düşüncenin izlediği yolu ortaya koydular. Bilim insanları, bu sayede bir fikrin ne zaman başladığını ve bittiğini anlayarak, ortalama bir insanın zihninde günde 6 binden fazla düşüncenin meydana geldiğini hesapladı.
Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre; ortalama bir insanın zihninden günde yaklaşık 6 bin düşünce geçiyor. Araştırmacılar, bir insanın beynindeki düşüncenin başlangıç ve bitiş noktalarını ilk kez ortaya koydu.
Bir insanın odaklandığında ortaya çıkan tek bir fikri izole etmeyi başaran bilim insanları, 'düşünce solucanı' adı verdikleri zihin sürecini değerlendirdi. Bununla birlikte; ekip, bir kişinin düşünce sürecinin ölçmenin onun kişiliğine ait çeşitli yönlerin de tahmin edilmesini sağlayacağını belirtti.
Kanada’daki Bilişsel Nöroloji Merkezinde araştırma başkanı olan Doktor Jordan Poppenk, "Düşünce solucanları dediğimiz şey, beyindeki aktivite modellerinin basitleştirilmiş bir temsilindeki bitişik noktalardan oluşuyor. Bir kişi yeni bir düşünceye geçtiğinde yöntemlerimizle tespit edebileceğimiz yeni bir düşünce solucanı yaratır. Ayrıca; insanların film izlerken de yeni fikirlerin yaptığı gibi düşünce solucanlarının da ortaya çıktığını fark ettik" ifadelerini kullandı. Poppenk ve ekibi, ortalama bir insanın günde yaklaşık 6 bin 200 düşünceye sahip olduğunu belitti.
Çalışma kapsamında, 184 katılımcıya çeşitli filmler izletildi. Araştırmacılar, her gönüllüde fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme gerçekleştirdi. Bu yöntem, kan akışındaki değişikliklere bakarak beyin aktivitesini ölçüyor.