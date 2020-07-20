Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor

Kanada’daki Bilişsel Nöroloji Merkezinde araştırma başkanı olan Doktor Jordan Poppenk, "Düşünce solucanları dediğimiz şey, beyindeki aktivite modellerinin basitleştirilmiş bir temsilindeki bitişik noktalardan oluşuyor. Bir kişi yeni bir düşünceye geçtiğinde yöntemlerimizle tespit edebileceğimiz yeni bir düşünce solucanı yaratır. Ayrıca; insanların film izlerken de yeni fikirlerin yaptığı gibi düşünce solucanlarının da ortaya çıktığını fark ettik" ifadelerini kullandı. Poppenk ve ekibi, ortalama bir insanın günde yaklaşık 6 bin 200 düşünceye sahip olduğunu belitti.