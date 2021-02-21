Bir ilki yaptı 'zor günler geçirdim' deyip Cengiz Kurtoğlu anlattı! Hakan Altun iddiası yanıt verdi
61 yaşındaki sanatçı Cengiz Kurtoğlu, yakın arkadaşı Hakan Altun ile ilgili iddiaya yanıt verdi. Kurtoğlu zor günlerinden de bahsetti.
Cengiz Kurtoğlu, Silivri’deki yazlığında Ayşen Birgör düet yaptığı “Kalpsiz” şarkısının tanıtımını gerçekleştirdi. Usta şarkıcı, gençlik döneminde İstanbul’da zorlu günler geçirdiğini açıkladı.
Ayşen Birgör ile ilk kez düet yapan Kurtoğlu "Müzikal kariyerimde ilk kez kadın bir sesle düet yaptım. Ayşen Birgör, çok değerli ve özel bir ses. Her zaman da yanında olacağım." dedi.
Hakan Altun, 14 Şubat günü “Yalnız” tabelasının önünde fotoğraf çektirmesi hakkındaki soruya Kurtoğlu "Yalnız olmasına çok mutlu oldum. Bizler yalnızken daha mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Polat Yağcı’nın Hakan Altun’a araba aldığı iddiası için ise Kurtoğlu "Hakan Altun’a öyle bir hediye verilmedi. Ama bana bir hediye gelirse geri çevirmem. Polat Yağcı’dan çuval dolusu dolar istedim. (gülüyor) Ben de yapımcı Şahin Özer’den bir araba almadım fakat arabasını alıp bir daha geri vermedim." dedi.