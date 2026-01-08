BIST 12.088
Bir ilimizde yarın okullar tatil edildi

Tunceli Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda gece saatlerinden itibaren yoğun kar ve buzlanma beklendiğini belirterek, 9 Ocak Cuma günü il genelinde üniversiteler hariç tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava dalgası sonrası öğrenci ve velilerin gözü kulağı valiliklerden gelecek tatil haberlerinde.

9 OCAK CUMA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valiliklerden gelen resmi açıklamalar yakından takip edilirken, 1 ilden beklenen haber geldi. Tunceli Valiliği tarafında yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

