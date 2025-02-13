Bir ilimizde eğitime 1 günlük kar engeli

Niğde Valiliği, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsayan tatil süresince, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

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Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.