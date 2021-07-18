Bir hafta sonra evleneceklerdi! Uzman çavuş nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

YOZGAT'tan gelen haber kan dondurdu. Bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını çıkan tartışma sonrası tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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Bingöl'de görevli uzman çavuş H.Y. izine geldiği Yozgat'ta düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı nişanlısı Aysel Y. ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu. Çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. tabancası ile nişanlısına ateş etti, ardından intihar girişiminde bulundu.

Aysel Y, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan H.Y. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Davetiyelerini dağıtmışlar

Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi. Aysel Y'in ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum." yazdığı görüldü.