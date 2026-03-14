Bir Hafızanın Ardından

Bazı insanlar ölmez; sadece konuşmayı bırakırlar.

Ama söyledikleri, bir milletin zihninde yankılanmaya devam eder.



İlber Ortaylı da öyle bir adamdı.



Onun sesi yalnızca bir tarihçinin sesi değildi. Bir imparatorluk bakiyesinin, bir medeniyet hafızasının, biraz da sert ama babacan bir öğretmenin sesiydi. Bugün Türkiye’de tarih konuşuluyorsa, bu biraz da onun sınıfta azarlayan ama ufuk açan o meşhur üslubunun eseridir.



Ortaylı’nın en çok yanlış anlaşılan tarafı ise şuydu:

O, romantik bir milliyetçi değildi.



O, tarih bilgisine dayanan bir Türklük fikrinin savunucusuydu.



Onun Türklük anlayışı slogan değildi.

Bir kültür birikimiydi.



Türklük; onun gözünde yalnızca etnik bir aidiyet değil, bir medeniyet terbiyesiydi. Osmanlı bürokrasisinin inceliği, Selçuklu’nun devlet aklı, Cumhuriyet’in modernleşme iradesi… Bunların hepsi aynı tarihsel damar içinde akıyordu.



Bu yüzden sık sık şunu söylerdi:



“Tarihini bilmeyen bir millet, başkalarının hikâyesinde figüran olur.”



Ortaylı’nın kızdığı şey cehaletti.

Ve bu kızgınlık aslında bir sevgi biçimiydi.



Türkiye’de entelektüelin trajedisi çoğu zaman şudur: Halktan uzaklaşır.

Ortaylı bunu başarmadı — çünkü uzaklaşmadı.



Bir Anadolu kasabasındaki genç de, bir Avrupa üniversitesindeki akademisyen de onu dinleyebiliyordu. Çünkü o, tarihi yalnızca kitaplarda değil; şehirlerin taşlarında, kahvehanelerin sohbetinde ve dilin içinde anlatıyordu.



Belki de bu yüzden onu dinlerken insan şunu hissederdi:

Tarih dediğimiz şey aslında geçmiş değil, hafızadır.



Bugün İlber Ortaylı yok.



Ama Topkapı Sarayı’nın taşlarında, İstanbul’un sokaklarında, bir üniversite amfisinde ya da bir genç tarih meraklısının kitaplığında onun sesi hâlâ dolaşıyor.



Çünkü bazı insanlar ölmez.



Onlar bir milletin hafızasına dönüşür.



İlber Ortaylı da artık tam olarak orada yaşıyor