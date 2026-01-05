BIST 11.576
Bir eyalet Trump'a kazan kaldırdı! Bu sözler hiç hoşuna gitmeyecek

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD güçlerince tutuklanarak ülkesinden çıkarılmasına New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'den tepki geldi. Mamdani, olanlara "Uluslararası hukukun ihlali, savaş eylemi" dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir." yorumunda bulundu.

Mamdani, Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Olaylar hakkında bilgilendirildiğini belirten Mamdani, "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesini kullandı.

Mamdani, "Rejim değişikliğine yönelik bu bariz girişim, sadece yurt dışındaki insanları değil, New York'u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir." ifadesine yer verdi.

Kendisinin önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu belirten Mamdani, gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

