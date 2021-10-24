Bir dönemin en çok kazanan mankeniydi Merve İldeniz şimdi bambaşka biri

Merve İldeniz, 5 yıldır İstanbul’a hiç gitmedim. Bahçemle oynuyorum, yün örüyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum. Emekli hayatı bu olması gerek. Güzellik ve gençlikle bilinen bir meslekten gelip göz önünde olmak da istemiyorum. 10 yıldır da bir birlikteliğim var.” İldeniz, “Maddi olarak nasıl idare edebiliyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Bana zamanında ‘cimri’ dediler. Para biriktirdim. O para ile iyi yatırım yaptım. Bodrum’da arsa aldım. Ben hiç kimseye muhtaç olmak istemedim. Bir de yemin ettim ‘bir daha mankenlikten para kazanmayacağım’ diye.”