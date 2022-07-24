Bir dönemin efsane Rack yıldızıydı! Özlem Tekin'in Milas'taki son halini görenler tanıyamadı
2016'da müziğe varan Türk rack müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, Muğla'nın Milas ilçesinde köy yaşamı sürdürüyordu. 50 yaşındaki sevilen rack sanatçısının son hali herkesi şaşırttı.
Unutulmaz şarkıları ile Rack müziğinin unutulmaz ismi olmayı başaran aynı zamanda tiyatro ve televizyon dünyasındaki başarılarıyla da bilinen Özlem Tekin'in son hali herkesi şaşırttı.
Hepimizin aklına Dağları Deldim şarkısı ile kazınan ünlü sanatçı Özlem Tekin 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesine yerleşmişti.
Şehirden bir hayli uzakta olan Milas'ın köyünde yaşamını sürdüren 50 yaşındaki ünlü sanatçı Özlem Tekin 30 dönümlük bir arazi üzerinde çiftlik yaşamı sürüyor.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda köy yaşantısını, "Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var."