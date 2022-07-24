Bir dönemin efsane Rack yıldızıydı! Özlem Tekin'in Milas'taki son halini görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda köy yaşantısını, "Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var."