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Bir döneme damgasını vurmuştu! Memet Ali Alabora'yı görenler gözlerine inanamadı

Bir süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı.

Memet Ali Alabora, Yılan Hikayesi dizisiyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmuştu. Yakışıklı oyuncu Hababam Sınıfı ve Maskeli Beşler filmiyle ününe ün katmıştı. 

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2013 yılında Gezi olaylarında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Alabora, 2013 yılında Türkiye'den ayrılmıştı.

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Gezi davasında beraat eden Mehmet Ali Alabora, yaşamını hala yurt dışında devam ettiriyor.

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Sevenleriyle sosyal medya hesabından iletişim halinde olan Alabora'nın son paylaşımı dikkat çekti.

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