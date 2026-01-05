Bir döneme damga vurmuşlardı! TLC'nin Mürsel ve Anna'sı bambaşka biri oldu
TLC'de yayınlanan Evliliğe 90 Gün programında Antalyalı mürsel ve Nebraskalı Anna'nın sıra dışı aşkı bir döneme damga vurmuştu. Evlilik programıyla tanınan Mürsel Mıstanoğlu ve Anna Campisi, aradan geçen yılların ardından değişimleriyle yeniden gündeme geldi. Programdan sonra gözlerden uzak bir hayat süren çiftin son halleri sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Facebook'ta arıcılık grubunda tanışan Mürsel ile Anna'nın aşkı kilometreleri aşmıştı. Dil engeli olmasına rağmen aralarında romantik bir ilişki başlayan ikilinin hikayesi TLC'de ekranlara gelmişti.
Program sırasında çeviri uygulamalarıyla iletişim kuran çift, dönemin en konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
ANNA RESMEN ERİDİ
Evlendikten sonra Nebraska’ya yerleşen Mürsel, eşinin yanında yaşamını sürdürdü.