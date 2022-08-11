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Bir dönem genç kızların sevgilisiydi! Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle görenleri şok etti

Bir dönem genç kızların sevgilisiydi! Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle görenleri şok etti

Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakterine hayat veren ve rolüyle akıllara kazınan yakışıklı oyuncu Cenk Torun son haliyle ağızları açık bıraktı. Ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan yakışıklılığını görenler inanamıyor.

Bir dönem genç kızların sevgilisiydi! Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle görenleri şok etti

1996 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisi oyuncularının son haliyle sık sık gündeme geliyor. Dizide Oktay karakterine hayat veren yakışıklılığıyla kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Cenk Torun'da son haliyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü.

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Bir dönem genç kızların sevgilisiydi! Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle görenleri şok etti

90'lı yılların hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla sevilen dizisi 'Çılgın Bediş'in izleri günümüzde hala devam ediyor.

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Bir dönem genç kızların sevgilisiydi! Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle görenleri şok etti

Dizinin başrollerinden olan ve dizide canlandırdığı Oktay karakteri ile 26 yıl önce tüm genç kızların beğenisini toplayan Cenk Torun'un son hali mest etti. Ünlü oyuncu resmen yıllara meydan okuyor.

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Bir dönem genç kızların sevgilisiydi! Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle görenleri şok etti

Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun'un oğlu olan, sanatçı bir aileden gelen ünlü oyuncu oyunculuk kariyerine devam ediyor. 

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