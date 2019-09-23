Bir buçuk dönüm arazide bin bir çeşit ürün yetiştiriyor! Görenler hayrete düşüyor

Manisa’da emekli olduktan sonra çocukluğundaki domates tadını arayan Ayüp Korkmaz isimli vatandaş bir domatesle çıktığı yolda bugün bir buçuk dönümlük arazisinde hepsi yerel ve yerli tohumdan olmak üzere tamamen doğal bin bir çeşit ürün yetiştiriyor. Vatandaşları tornadan çıkmış gibi aynı ürünlerin tüketilmemesi noktasında da uyarıyor.