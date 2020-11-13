Bir Başkasın Meryem kim oynuyor Öykü Karayel kaç yaşında?

Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır 8. bölümden oluşan 1. sezonu ile yayına girdi. Hemen Türkiye gündemine oturan dizi Bir Başkadır'ın konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı. Bir Başkadır'da Meryem'i oynayan oyuncu Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Bir Başkadır dizisi Netflix'te 12 Kasım'da yayına başladı. Hem senaryosu hem de oyuncu kadrosu ile daha ilk günden Türkiye gündemi olan dizi Bir Başkadır'ın konusu sosyo-ekonomik yönden birbirinden çok farklı olan bir grup insanın yollarının çok ilginç hikayelerle birleşmesini konu alıyor. bİR başkadır dizisinde Meryem karakterine Öykü Karayel başarılı bir şekilde hayat veriyor. Peki Bir Başkadır dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Bir Başkadır dizisinin konusu nedir: Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

Bir Başkadır oyuncuları kimdir: Senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Bir Başkadır'ın oyuncuları arasında Meryem rolüyle Öykü Karayel, Yasin rolüyle Fatih Artman, Ruhiye rolünde Funda Eryiğit, diğer rollerde ise Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler karşımıza çıkıyor.

Öykü Karayel kimdir: Öykü Karayel, 28 Ağustos 1990 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Öykü Karayel'in Ezgi isminde tek yumurta ikizi kardeşi bulunmaktadır.

Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek'de 2010 yılında "Güzel Şeyler Bizim Tarafta" adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başladı. Bu oyundaki performansı ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, "Efes Özel Ödülü"nü ve "Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü"nü kazandı.

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine giren Öykü Karayel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Muhteşem İkili dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir. Öykü Karayel, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.