Bir ay boyunca kız arkadaşına gizlice evlenme teklifi etti
Güzel ve düşünülmüş bir evlenme teklifi almak çoğu genç kadının hayalidir. Ama bu teklif diğerlerine hiç benzemiyor.
İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Edi Okoro, kız arkadaşı Cally'ye evlenme teklifi etmeye karar verince ilk işi tabii ki de gidip bir yüzük almak oluyor. Ancak Cally sıradan bir evlenme teklifi beklerken başına geleceklerden tamamen habersiz çünkü Edi'nin aklında bu teklifle ilgili akıllara zarar bir fikir var.
Her şey bittikten sonra tüm süreci Facebook'tan yaptığı bir paylaşım ile bu şekilde anlatıyor Edi:
"Sonunda burada paylaşabiliyorum. İşte Cally'ye böyle evlenme teklifi ettim. Bu yoldan geçmiş olanlar (ya da yakında geçecek olanlar) biliyorlar ki evlenme teklifini kendine ve bir çift olarak size hitap edecek şekilde etmek istiyorsun. Kimi insanları bir araya toplamayı, kimi romantik bir akşam yemeğini kimi ise bir pankart hazırlamayı tercih ediyor. Ben öyle yapamadım çünkü: 'Edi plan yapmaz.' Ben tam bir spontane ve doğaçlama insanıyım.
Bunun gerçekten zorlu bir görev olmasının diğer bir nedeni ise Cally'nin evlenme teklifi edeceğimi biliyor olması. Bir tatil ya da yemek planı yaptığım anda onu ne beklediğini anlayacaktı.
Bu yüzden yüzüğü sürekli yanımda taşıdım ve spontane tarzıma yakışır bir şekilde o anın gelmesini umdum