Bir ay boyunca kız arkadaşına gizlice evlenme teklifi etti

Her şey bittikten sonra tüm süreci Facebook'tan yaptığı bir paylaşım ile bu şekilde anlatıyor Edi:

"Sonunda burada paylaşabiliyorum. İşte Cally'ye böyle evlenme teklifi ettim. Bu yoldan geçmiş olanlar (ya da yakında geçecek olanlar) biliyorlar ki evlenme teklifini kendine ve bir çift olarak size hitap edecek şekilde etmek istiyorsun. Kimi insanları bir araya toplamayı, kimi romantik bir akşam yemeğini kimi ise bir pankart hazırlamayı tercih ediyor. Ben öyle yapamadım çünkü: 'Edi plan yapmaz.' Ben tam bir spontane ve doğaçlama insanıyım.