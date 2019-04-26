Bir anda yere yığıldı yürekler ağza geldi

Brezilya Milli Takımı'yla Pekin 2008 ve Londra 2012'de çifte olimpiyat şampiyonluğu kazanan Jacqueline Carvalho, kedisi gibi sporcu olan kocası Murio Endres'in oynadığı Erkekler Superliga finali maçı esnasında röportaj verirken bayıldı.