Bir anda üzerini çıkarıp denize atladı! Antalya'da Rus kadın o anları kaydettirdi

Antalya ve ilçelerinde 3 gün süren sağanağın ardından hayat normale dönmeye başladı. Dün gece saatlerine kadar süren yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren dururken, kentte kapalı bir hava hakim oldu. Evlerine kapanan Antalya sakinleri, hava biraz düzelince fırsat bildi.