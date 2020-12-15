Bir anda üzerini çıkarıp denize atladı! Antalya'da Rus kadın o anları kaydettirdi
ANTALYA'da Rus kadın soğuk havada denize girince görenleri şaşkına çevirdi. Çocuklarıyla birlikte sahile gelip üzerini değiştiren kadın, denize girdiği anları çocuğuna kaydettirdi.
Antalya ve ilçelerinde 3 gün süren sağanağın ardından hayat normale dönmeye başladı. Dün gece saatlerine kadar süren yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren dururken, kentte kapalı bir hava hakim oldu. Evlerine kapanan Antalya sakinleri, hava biraz düzelince fırsat bildi.
2 gündür evlerine kapanan Antalyalılar ise yağışın olmadığını görünce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelip spor ve yürüyüş yaptı.
Balık tutmayı tercih edenlerin yanı sıra sahile çocuklarıyla birlikte gelen Rus bir kadının ise deniz keyfi görenleri şaşırttı.
Dalgaların dövdüğü sahilde köpüklerin arasına giren genç kadın, uzun süre suyun tadını çıkardı.