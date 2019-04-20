Bir anda her yer bembeyaz oldu! Yazı beklerken kış geldi
Tokat'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat - Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı.
Demirören Haber Ajansı
Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Tokat - Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı.
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Trafik ekiplerince Çamlıbel beldesinden Sivas yönüne giden araçların seyrine izin verilmedi.
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Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalara devam ediyor.
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Bölgede ilk defa Nisan ayında kar yağdığını gördüklerini söyleyen sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu kullanılabilir hale getirmesini beklediklerini söyledi.
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