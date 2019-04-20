Bir anda her yer bembeyaz oldu! Yazı beklerken kış geldi

Bir anda her yer bembeyaz oldu! Yazı beklerken kış geldi

Tokat'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat - Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bir anda her yer bembeyaz oldu! Yazı beklerken kış geldi - Sayfa 1

Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Tokat - Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. 

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Bir anda her yer bembeyaz oldu! Yazı beklerken kış geldi - Sayfa 2

Trafik ekiplerince Çamlıbel beldesinden Sivas yönüne giden araçların seyrine izin verilmedi. 

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Bir anda her yer bembeyaz oldu! Yazı beklerken kış geldi - Sayfa 3

Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalara devam ediyor.

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Bir anda her yer bembeyaz oldu! Yazı beklerken kış geldi - Sayfa 4

 Bölgede ilk defa Nisan ayında kar yağdığını gördüklerini söyleyen sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu kullanılabilir hale getirmesini beklediklerini söyledi.

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