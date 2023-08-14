Bir anda gözden kayboldu! Zehra'nın feci ölümü ailesini kahretti
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'dan geldiği Sinop'ta serinlemek için denize giren 21 yaşındaki Zehra boğularak hayatını kaybetti.
İstanbul’dan ailesiyle birlikte Sinop’un Akliman sahiline gelen 21 yaşındaki Zehra Büyükcafer, serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan Zehra Büyükcafer, bir süre sonra gözden kayboldu.
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Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi.Genç kız olay yerine ulaşan ekiplerin uzun uğraşları sonucu sudan çıkarıldı.
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Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği bildirildi.
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