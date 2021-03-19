Bir anda donacağız! Meteoroloji açıkladı İstanbul'a kar geri geliyor günü de belli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Bugün ve hafta sonu tüm yurtta sağanak yağışın etkisi olması beklenirken, sıcaklıkların salı gününden itibaren azalacağı bildirildi. Marmara Bölgesi ve İstanbul'a da kar yeniden geliyor.
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Kar geri dönüyor
Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Perşembe gününe dikkat!
Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:
Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.