Bir anda bastıracak! 40 dereceyi göreceğiz yaz tatili planını öne çeken hava durumu haritası
Serin ve yağışlı havanın ardından öyle bir sıcak hava dalgası geliyor ki inanamayacaksınız. Meteoroloji'nin son hava durumu raporu sıcaklık alarmı veriyor. Hafta sonu bazı illerde 40 derece görülebilir. Üstelik sıcak hava neredeyse bir hafta sürecek. Temmuz ve Ağustos'ta da kavrulacağız.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası birçok bölgede hissedilecek. Özellikle perşembe gününden sonra bunaltan sıcaklar etkili olacak. Yaz bir anda bastıracak. Kahramanmaraş, Aydın gibi bazı şehirlerde termometreler 40 dereceyi gösterecek.
TEMMUZ-AĞUSTOS AYINA DİKKAT
Ekol TV'nin Meteorolojik kaynaklardan aldığı bilgiye göre asıl sıcak hava dalgası temmuz ve ağustos ayında gelecek. 60 gün boyunca sürecek olan sıcak hava dalgası 40 derecelerden daha fazla olacak ve resmen vatandaş yanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporunda da aşırı sıcaklar dikkatleri çekiyor. Özellikle cumartesi ve pazar günü hava bunaltacak.
Günlük hava durumunda ise şöyle denildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."