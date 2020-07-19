Bir adamın 4. karısı olmamak için kaçtı! Belçika'da güzellik kraliçesi adayı oldu
BELÇİKA'da Ocak ayında yapılacak "Miss Belgium 2021 Güzellik Yarışması" adaylarından biri olan 19 yaşındaki Mahdia Karimy'in hayatı çok ilginç. Afganistan'da bir adama 4. eş olmamak için kaçan Karimy, 1 yıl mülteci kampında kalmış...
Belçika'da Ocak ayında yapılacak "Miss Belgium 2021 Güzellik Yarışması" adaylarından biri, sıra dışı hayat hikayesine sahip olan 19 yaşındaki Mahdia Karimy. Sadece 2,5 yıldır Belçika'da oturma izni bulunan Karimy, Afganistan kökenli bir mülteci.
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yaşayan Mahdia Karimy'nin, İran, Türkiye ve Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya uzanan serüveni, 14 yaşındayken, babasının öldürülmesi üzerine başlamış.
Mezar-ı Şerif'te güç ve servet sahibi 50'li yaşlardaki bir erkek, 14 yaşına basan Mahdia'yı 4. eşi olması için babasından istemiş. Ancak babası, buna izin vermemiş.
Mahdia Karimy, sonrasında yaşananları, Nieuwsblad gazetesine, "Bu, ileri görüşlü bir insan olan babamın hayatına mal oldu. Bir süre sonra,korkunç bir şekilde öldürüldü" diye anlattı.