BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı, Omicron varyantından kaçabilir
BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un endişelendiren varyantı Omicron'a ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Aşıların etkinliğinin varyanta karşı düştüğünü gösteren çalışmalar hakkında konuşan Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini bildirdi.
Yeni tip corona virüse karşı ABD’li Pfizer ile birlikte bir mRNA aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, aşının Omicron varyantı karşı etkinlik verilerini Fransız Le Monde gazetesine değerlendirdi.
Şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere en az 89 ülkede tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hızla yayılması nedeniyle bilim insanları var gücüyle çalışıyor. Varyantın, bulaşıcılığının ve septomlarının netleşmesi bekleniyor. Ancak, bu konudaki en endişe veren konuyu, Omicron’un aşılardan kaçma yeteneğini oluşturuyor.
NTV'de yer alan habere göre Prof. Dr. Uğur Şahin, öncelikle aşısının etkinliği hakkında kendinden emin olduğunu belirterek, "İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen gerçek yaşam verileri bize güven verici bilgiler sağlıyor” dedi.
Geçen hafta, Güney Afrika'nın önde gelen özel sağlık sigortası şirketi Discovery Health ve İngiltere'de Sağlık Bakanlığı, erken Omicron kontaminasyonuna (bulaş oranları) ilişkin analizlerini sundu.