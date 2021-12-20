BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı, Omicron varyantından kaçabilir

Şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere en az 89 ülkede tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hızla yayılması nedeniyle bilim insanları var gücüyle çalışıyor. Varyantın, bulaşıcılığının ve septomlarının netleşmesi bekleniyor. Ancak, bu konudaki en endişe veren konuyu, Omicron’un aşılardan kaçma yeteneğini oluşturuyor.