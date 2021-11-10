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HABER /  SAĞLIK

BioNTech aşısında 3. doz aşılama 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor

BioNTech aşısında 3. doz aşılama 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 3. doz aşıyla ilgili bilgi verdi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandı.

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Bakan Koca, Biontech 3.doz aşılarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

18 yaş ve üzeri herkes 3.dozu yaptırabilecek
Bakan Koca, "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir." dedi.

60 yaş ve üzeri için 3.doz aşılar yapılmaya başlanmıştı
Geçtiğimiz hafta mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, 3.dozunu yaptırmaya başlamıştı.

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