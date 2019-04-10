Binyamin Netanyahu eşi Sara Netanyahu'yu öperek seçim zaferini kutladı
Başa baş giden yarışta rakibini az bir farkla geçtiği belirtilen Netanyahu, İsrail'de hükümet kurmaya çok yakın. Netanyahu seçim zaferini kutlamalarla ilan etti.
Başa baş giden yarışta rakibini az bir farkla geçtiği belirtilen Netanyahu, İsrail'de hükümet kurmaya çok yakın. Netanyahu seçim zaferini eşi Sara Netanyahu'yu öperek kutladı.İsrail’de yolsuzluk iddialarının gölgesinde girilen genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu seçimleri kazandı.
Ülkenin en önemli 3 televizyon kanalı, Netanyahu'nun partisi Likud'un liderliğindeki sağ kanat partilerin yeni koalisyon hükümetini kuracak yeterli sandalye sayısına ulaştığını belirtti. Sandıkların yüzde 97'si açılırken, Netanyahu liderliğindeki sağ kanat partilerin 120 sandalyeli mecliste 65 ile 67 milletvekillini garantilediği bildirildi.
Sağ partileri Likud’un doğal ortakları olarak niteleyen Netanyahu, "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım."dedi.
Hükümet kurmak için 61 sandalye gerekiyor
İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli mecliste 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Sandık sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor. İsrail Merkez Seçim Komisyonu’nun kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.