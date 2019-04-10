Binyamin Netanyahu eşi Sara Netanyahu'yu öperek seçim zaferini kutladı

Hükümet kurmak için 61 sandalye gerekiyor

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli mecliste 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Sandık sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor. İsrail Merkez Seçim Komisyonu’nun kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.