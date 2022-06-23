Binomo’dan yeni nesil ticaret modeli: FTT!

Blok zinciri, veri analitiği, yapay zeka teknolojileri geleneksel ticaret modellerini değiştirirken, 2022’nin trendi online ticaret platformları oluyor.

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J.P. Morgan'ın finans dünyasının nabzını tuttuğu ankete göre, katılımcıların %78’si gelecekte e-ticaret platformlarını daha fazla kullanacağını aktarıyor. Popüler platformlardan Binomo’nun Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, yeni başlayanlar için online ticaretini bilinmeyenlerini açıklıyor.

Teknoloji, hem bireylerin hem de iş dünyasının alışılagelmiş ticari davranışlarını baştan tanımlıyor. Geleneksel ticaret yöntemleri geride kalırken, blok zinciri, veri analitiği, yapay zeka gibi teknolojiler yatırımcıların yeni deney alanları oluyor ve finansal enstrümanların rolü değişiyor. Yatırımcılar ticaret yapmak için online platformlara yönelirken, hem finansal katılım artıyor, hem de bireyler ek gelir elde edebiliyor. J.P. Morgan’ın 2022 ve sonrasının finansal trendlerinin nabzını tuttuğu ankete göre katılımcıların %45’i yapay zekaya dayalı e-ticaretin önümüzdeki 3 yılda en çok kullanılacak yöntem olacağını öngörmesinin yanı sıra, %29’u da özellikle mobil ticaret uygulamalarının 2022’de trend olacağını aktarıyor. Ankete katılanların %78’sinin gelecekte e-ticaret platformlarını daha fazla kullanacağını belirtiyor.

E-ticaret platformlarının Türkiye’de de popüler olduğunu belirten Binomo’nun Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Ekonominin dünya genelinde istikrar yakalayamadığı ilginç bir dönemden geçmemize rağmen, piyasaların toparlandığını görüyoruz. Bu süreçte birçok hisse senedi ve endeks, tahmin edilenin aksine düşüş değil, yükseliş trendinde. Binomo olarak, Türkiye başta olmak üzere 130’dan fazla ülkede FTT (Fixed Time Trading | Sabit Zamanlı Ticaret) modeliyle faaliyet gösteriyoruz. Yatırımcılar için güvenilir bir ticaret platformu olmanın yanı sıra, onlara emtia, döviz çiftleri, altın ve borsa dışı (OTC) çeşitli varlıklarla ticaret yapma olanağı sunuyoruz” dedi.



Yeni e-ticaret trendi: FTT!

Online ticaret platformlarının gerek e-ticarete yeni başlayanlar gerekse profesyonel yatırımcılar için birçok avantaj sunduğu aktaran Latif Özdemir, “Online ticaret platformları artık yeni dönemin yatırım araçlarından biri olmanın yanı sıra, yatırımcılara birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Binomo olarak e-ticaret modelini gerek yeni başlayanlar gerekse uzun zamandır değerlendiren kullanıcılar için daha avantajlı ve kolay işleyişe sahip kılıyoruz. Basit ve modern bir arayüzün yanı sıra, Türkçe dahil farklı dillerde 7/24 destek veriyoruz. Detaylı açıklamalar, ücretsiz video eğitimleri ve anlık ipuçlarıyla ticaret stratejilerinin yanı sıra özellikle yeni kullanıcıların kolayca ustalaşabileceği, kısa vadeli işlemler için tasarlanan yeni nesil FTT mekaniğini sunuyoruz. Amatör kullanıcılarımız için oluşturduğumuz demo hesabı da bütçelerini riske atmadan gerçek grafiklerle işlem yapmayı öğrenebilecekleri bir deneyim alanı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

70’ten fazla ticaret varlığına erişim!

Kullanıcıların en az 10 dolarlık depozito yatırarak açtığı demo hesabından düşük ticaret eşiğiyle işlem yapabileceklerini belirten Latif Özdemir, profesyoneller için 40, VIP hesabına sahip kullanıcılar için de 70’ten fazla varlığı işleme açık hale getirdiklerinin altını çizerek online ticaret platformlarının kullanıcıları için avantajlarını şu sözlerle paylaştı: “E-ticarete yeni başlayanların yanı sıra bin dolarlık bakiyeyle aktif hale gelen VIP hesap sahipleri için de birçok fırsat sunuyoruz. Bunların başında mevduatta %200’e varan oranlarda kişisel yöneticiye, risksiz işlemlere, sigortaya, hızlı para çekmeye erişim kapısı açmamız gelirken, ek gelirlerini artırmak isteyen VIP yatırımcılar için de Prestij Kulübü oluşturuyoruz. Para yatırma, bonus kupon, risksiz işlemler gibi alanlardaki bonuslarımızla da tüm kullanıcılarımızın ticaret deneyimini renklendiriyoruz.”

“Kaybetme riskini en az indiriyoruz”

Güvenilir bir e-ticaret platformu bulmanın artık zor olduğunu belirten Binomo’nun Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, kullanıcılarının işlem yapmadan önce dikkat etmesi gereken konular hakkında şu sözlerle tavsiyede bulundu: “E-ticarete henüz giren kişiler başta olmak üzere, tüm kullanıcıların öncelikle finans uzmanlarının tahminlerini takip etmeleri ve ticaretin kaybetme riskini de barındırdığını kabul etmeleri gerekiyor. Binomo olarak bu noktada kullanıcılarımızın kayıplarını en aza indirgemeleri için ücretsiz eğitim materyallerimizin yanı sıra strateji, teknik analiz, para yönetimine ilişkin ipuçları, ticaret psikolojisi, kişisel finans ve etkili ticaret gibi birçok konuda bilgi kaynağı sunuyoruz. Son olarak kullanıma sunduğumuz Binomo Blog ile traderlar için önemli bir yatırım klavuzu hazırladık. Üstelik destek merkezimizle de kullanıcılarımızın merak ettiği tüm soruları kısa sürede yanıtlıyoruz. Uygulama, otomatik doğrulama ve FTT mekaniği ile kullanıcılarımız için en avantajlı e-ticaret modelini oluşturuyoruz.”

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