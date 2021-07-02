Binnur Kaya'dan Erkan Petekkaya'ya sürpriz ziyaret! Evine gitti
Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'ya sert sözler söyledikten sonra diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncuyu rol arkadaşı Binnur Kaya yalnız bırakmadı.
Stresli günlerde Erkan Petekkaya'yı rol arkadaşı Binnur Kaya yalnız bırakmadı. Kaya Erkan Petekkaya ve ailesiyle güzel bir ziyafet çekti.
"Kalbi temizim nur yüzlüm"
Kırmızı Oda'nın delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya masadaki o anları paylaşarak "Kalbi temizim nur yüzlüm. Allahıma bin Şükür. İyi ki seni tanıdım. Çok şükür nasıl da güzel bir insan tanıdım. Nasıl da keyifli ve yaratıcıydı seninle çalışmak oynarken yaşamak teşekkür ederim" notunu düştü.
TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti.
Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.