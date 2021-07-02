Binnur Kaya'dan Erkan Petekkaya'ya sürpriz ziyaret! Evine gitti

"Kalbi temizim nur yüzlüm"

Kırmızı Oda'nın delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya masadaki o anları paylaşarak "Kalbi temizim nur yüzlüm. Allahıma bin Şükür. İyi ki seni tanıdım. Çok şükür nasıl da güzel bir insan tanıdım. Nasıl da keyifli ve yaratıcıydı seninle çalışmak oynarken yaşamak teşekkür ederim" notunu düştü.