Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan sonra yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor!
Son olarak gerçek yaşam hikayelerinden ekrana uyarlanan "Kırmızı oda "dizisindeki psikiyatri rolüyle hafızalara kazınan, sevilen oyuncu Binnur Kaya yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Youtube'da yayınlanacak olan dizide Kaya, başrolleri İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile paylaşacak..
Türkiye'nin sevilen oyuncularından olan, son olarak Kırmızı oda dizisindeki psikiyatri rolüyle hafızalara kazınan Binnur Kaya yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Youtube'da yayınlanacak dizide Kaya, başrolleri İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile paylaşacak..
Sevilen dizi Kırmızı Oda'nın final yapmasıyla başrol oyuncusu Binnur Kaya, dizide canlandırdığı Doktor Hanım rolüyle başka bir dizinin kadrosuna dahil oluyor.
Yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor..
Kırmızı Oda' adlı dizisi final yapan sevilen oyuncu Binnur Kaya, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak.
Youtube dizisinde yer aldı..
'Kırmızı Oda' adlı dizisi final yapan Binnur Kaya, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak. Kaya, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un da bulunduğu 'Necati Başkadır' adlı Youtube dizisinde yer aldı.