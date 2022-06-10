Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan sonra yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından olan, son olarak Kırmızı oda dizisindeki psikiyatri rolüyle hafızalara kazınan Binnur Kaya yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Youtube'da yayınlanacak dizide Kaya, başrolleri İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile paylaşacak..