Binlercesi Türkiye sınırına yığıldı! İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlardan bazıları, İran askerlerince dövüldükten sonra Türkiye sınırına bırakıldıklarını öne sürdü.Kimi zaman araçlarla kimi zaman da kilometrelerce yürüyerek önce İran'a, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, yol güzergahında akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor.