Binlercesi Türkiye sınırına yığıldı! İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı
TÜRKİYE son günlerde kalabalık gruplar halinde sınırı geçen Afgan göçmenleri tartışıyor. Sınıra gelen kaçak göçmenler, "İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı" dedi. Kaçakçıların haberleşme programı da ifşa oldu...
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlardan bazıları, İran askerlerince dövüldükten sonra Türkiye sınırına bırakıldıklarını öne sürdü.Kimi zaman araçlarla kimi zaman da kilometrelerce yürüyerek önce İran'a, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, yol güzergahında akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor.
Sınır hattında alınan önlemler dolayısıyla yakalanmamak için dere yataklarından görüş mesafesinin olmadığı zamanlarda gruplar halinde Türkiye'ye giriş yaptıklarını anlatan göçmenler, yüksek ücretler ödedikleri insan kaçakçılarıyla "imo" uygulaması üzerinden sesli mesaj yoluyla haberleştiklerini, "WhatsApp"tan paylaşılan konum bilgileriyle yönlerini bulduklarını belirtiyor.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistanlılardan Gülap Cemili, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle İran'a göç ettiklerini, yakalandıkları İran askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi.
İran askerlerinin kendilerine işkence yaptığını öne süren Cemili, "Bazı arkadaşlarımızı öldürdüler. Bazılarımızın kıyafetlerini, paralarını aldıktan sonra Türkiye sınırına attılar." iddiasında bulundu.