Binlercesi sıraya girdi! Yerli göçük ustaları iş başında

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, İstanbul’daki doludan çok fazla aracın etkilendiğini dile getirerek, “Şu an hasar gören kaskolu araç sayısının 10 binleri bulacağını tahmin ediyoruz. Şimdiye kadar 500 araç kabul ettik. 20 bin de kaskosuz araç bekliyoruz. İstanbul için kaskolu araç oranı yüzde 33 seviyesinde. Araç başına 5 bin liralık hasar olduğunu hesaplarsak 50 milyon lirası kasko kapsamında, 100 milyon lirası da kaskosuz kapsamda olmak üzere toplam 150 milyon liralık hasar kaydı bekliyoruz” dedi.