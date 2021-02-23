Binlercesi satıldı! Bakanlıktan satılık çok ucuza ikinci el otomobil

Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. İşte bakanlığın ilana çıkardığı yeni araçlar.