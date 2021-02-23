Binlercesi satıldı! Bakanlıktan satılık çok ucuza ikinci el otomobil
Ticaret Bakanlığı'nca yapılan ihale ile araç satışına büyük ilgi gösteriliyor. 2020 yılında binlerce kişi bu sayede araç sahibi oldu. Bakanlık satışa çıkarılan 2'nci el araçlara yenilerini ekledi. İşte onlardan bazıları ve fiyatları...
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl açık artırma yoluyla gerçekleştirilen e-ihalelerde 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldığını belirtti. Şimdi ise Bakanlık ikinci el araç satışına yeni araçları ekledi.
Bu araçlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarıldı. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. İşte bakanlığın ilana çıkardığı yeni araçlar.
2006 AUDI A6 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 96 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 25.02.2021 olarak belirlendi.