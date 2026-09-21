Binlercesi imha edildi! Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen büyük bir operasyonda çok sayıda kenevir ve esrar ele geçirildi. Operasyona 64 tim ve 570 personel katıldı. Uzaktan algılama sistemleri kullanılarak 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.

5 ton toz esrar elde edilebilecek miktarda kenevirin yanı sıra 15 kg esrar ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

64 operasyonel tim ve 570 personelin katılımıyla, uzaktan algılama sistemlerinin de kullanıldığı operasyonlarda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi.

5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edilirken 15 kg da esrar ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"