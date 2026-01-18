Binlerce vatandaşa yaşlılık sigortası geliyor! Kimler yararlanacak, prim detayı...
Türkiye yeni bir sigorta modeline mi hazırlanıyor? Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, sağlık sigortasına benzer bir “yaşlılık sigortası” modelinin gündemde olduğunu açıkladı. Buna göre 18-65 yaş arasında prim ödeyen bireyler, ilerleyen yaşlarda bakıma ihtiyaç duymaları halinde bu sistemden yararlanabilecek. İşte olası modelle ilgili tüm detaylar...
Genel Sağlık Sigortasının hayata geçirilmesinde çalışmalar yapan Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaklaşan “yaşlılık tsunamisinin” altından devletin tek başına kalkmasını beklemenin mantıklı olmadığını belirtti.
Türkiye gazesine konuşan, Genel Sağlık Sigortası gibi “yaşlılık sigortası”nın da gündemde olduğuna dikkat çeken Çelik “12. Kalkınma Planı’nda ve Cumhurbaşkanlığının 2026 projeksiyonunda yer alan bu düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Tıpkı sağlık sigortası primi gibi ‘yaşlılık primi’ ödenecek. Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda hak iddia edebilin” dedi.
Hükûmetin yaşlılıkla ilgili bir sigorta sisteminin getirilmesi hususunda çalışmaları başlattığını vurgulayan Çelik “Bu konu umarım önümüzdeki yıllarda geç olmadan gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı bir ortama doğru evrilecek.
Planlanan modele göre, 18-65 yaş arasında prim ödenecek, bu süreçte bakıma ihtiyaç duyulduğu anda sigorta devreye girecek. Devletin, özel sektörün, kamu kurumlarının ve Aile Bakanlığının hizmet sunduğu bu modelde, tüm paydaşlar arasında bütünleşik bir ağ kurulacak. Genel sağlık sigortasıyla uyumlu bir model” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, huzurevi sayısının yetersizliği ve rehabilitasyon merkezlerinin neredeyse hiç olmaması en büyük yapısal problemlerin başında geliyor. Böyle bir durumda evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi de çözüm önerileri arasında yer alıyor.