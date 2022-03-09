Binlerce ton ayçiçek yağı bulunan gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Rusya'da bulunan çok sayıda Türk gemilerinden dördü Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerde 6 bin 99 ton ayçiçek yağı bulunuyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" açıklamasını yaptı.