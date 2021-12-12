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Binlerce araç yıllardır yediemin otoparklarında tutuluyor

İhlas Haber Ajansı
Binlerce araç yıllardır yediemin otoparklarında tutuluyor

ANTALYA'da haciz yoluyla bağlanan araçlardaki artış yediemin otoparklarını doldurdu. Aralarında 15 yıldır bekleyen araçların bulunduğu otoparkta 2 milyon değerinde olan lüks araçların da çürümeye terk edildiği gözlendi. Sadece kendi otoparkında toplamda yaklaşık 20-25 milyon değerinde binlerce araç olduğunu belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "2006 yılında bu işe başladım, o yıldan bu yana kalan araç var. Bunların hepsi bir milli servet" dedi.

Binlerce araç yıllardır yediemin otoparklarında tutuluyor

Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki artış Antalya'daki otoparkları hınca hınç doldurdu.

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Binlerce araç yıllardır yediemin otoparklarında tutuluyor

Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor.

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Binlerce araç yıllardır yediemin otoparklarında tutuluyor

Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü.

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Binlerce araç yıllardır yediemin otoparklarında tutuluyor

Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

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