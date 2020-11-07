Binlerce ABD'li sokağa döküldü! Joe Biden'ın başkanlığını böyle kutladılar
ABD'de Joe Biden'ın başkan ilan edilmesiyle demokrat tarafı binlerce ABD'li sokaklara akın etti.
ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zaferi kesinleşen Demokrat Joe Biden'a oy atan ABD vatandaşları başkanlığı coşkuyla sokaklarda kutladı.
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Sokağa dökülen binlerce Biden taraflısı ABD'li pankartlar açarak sloganlar attı.
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Sokaklarda Biden kutlaması yapanların dünyanın başına dert olan koronavirüsü unuttuğu da akıllarda yer edindi.
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ABD vatandaşlarının seçim kutlamasında açılan Trump'ın fotoğrafı üzerine yazılı 'Loser' (ezik) pankartı dikkat çekti.
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