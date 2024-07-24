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Bingöl'den gelen haber korkunç! Madde bağımlısı, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

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Bingöl'den gelen haber korkunç! Madde bağımlısı, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

Bingöl'de dehşet verici bir olay yaşandı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Bingöl'den gelen haber korkunç! Madde bağımlısı, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

 Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi.

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Bingöl'den gelen haber korkunç! Madde bağımlısı, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

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Bingöl'den gelen haber korkunç! Madde bağımlısı, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. 

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Bingöl'den gelen haber korkunç! Madde bağımlısı, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."

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