Bingöl'de tırtıl istilası! Kaçak avcılık sebep oldu ilaç kullanmak çok daha tehlikeli
BİNGÖL'de orman ve bahçelerde tırtıl istilası endişe yaratmaya başladı. Kaçak avcılık nedeniyle kuş türleri azalınca tehlike kaçınılmaz oldu. Eğer tırtıl istilasına ilaçla müdahale edilirse sonucu daha ağır olabilir.
Yedisu ilçesinde ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtılların yetiştirdikleri ürünlere zarar verdiğini söyleyen ilçe sakinleri, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Bingöl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa İlçin, tırtılların çoğalmasında kaçak avlanma ile kuraklığın büyük ölçüde neden olduğunu ifade etti.
Yavrusu ayrı güvesi ayrı tehlike saçıyor
İlçin, son zamanlarda ortaya çam kese cinsindeki tırtıllar ortaya çıktığını belirterek şu bilgileri verdi: "Bunlar şimdi yavru aşamasında olduğu için en çok ağaçlara zarar veriyorlar. Sonraki dönemlerde de güveye dönüşecekler. Bu dönemden sonra ağaç türlerini ve meyveleşme durumunda ciddi tehlike oluşturuyor." dedi.
İlçin, şöyle devam etti: Bu ortamda tırtıllarla mücadelede biz biyolojik mücadeleyi öneriyoruz. Başta kuş türleri olmak üzere bunlara yönelik doğal düşmanlar var bunları doğaya salmamız gerek.