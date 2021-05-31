Bingöl'de tırtıl istilası! Kaçak avcılık sebep oldu ilaç kullanmak çok daha tehlikeli

Yavrusu ayrı güvesi ayrı tehlike saçıyor

İlçin, son zamanlarda ortaya çam kese cinsindeki tırtıllar ortaya çıktığını belirterek şu bilgileri verdi: "Bunlar şimdi yavru aşamasında olduğu için en çok ağaçlara zarar veriyorlar. Sonraki dönemlerde de güveye dönüşecekler. Bu dönemden sonra ağaç türlerini ve meyveleşme durumunda ciddi tehlike oluşturuyor." dedi.