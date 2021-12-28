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Bingöl'de Tevhid Kitabevi’ne operasyona giden polise saldırdılar!

BİNGÖL’de polis, 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a yakınlığıyla bilinen ve radikallerin çevresinde toplandığı öne sürülen Tevhid Kitabevi’ne baskın düzenledi. Kitabevinin kapatılmasına karşı çıkan bir grup ile polis arasında çatışma çıktı. Tekbirlerle polise saldıran grup bu anları sosyal medyadan da canlı yayınladı. Polis saldırganları havaya ateş açarak durdurdu.

Bingöl Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Tevhid Kitabevi’ne polis tarafından baskın düzenledi. Kitabevinin kapatılmasını isteyen polisler ile 'radikal İslamcı' olarak nitelendirilen gruplar arasında başlayan tartışma çatışmaya dönüştü. Grup, emniyet güçlerine karşılık verince ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı.

Tekbirlerle polise saldırdılar!

Polisin dağılın uyarılarına karşı çıkan grup, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine tekbir getirerek polis ekiplerine saldırdı. Havaya ateş açarak karşılık veren polis ekiplerinden 3 kişi çıkan saldırıda yaralandığı iddia edildi.

Kitabevinin “cihatçı bir gruba” yakınlığıyla bilindiği ve kalabalık grupların kitabevinde bir araya gelerek sohbetler yaptığı, son günlerde küçük çocuklara da ders verdikleri ileri sürülse de kapatılmasına ilişkin Valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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