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Bingöl'de korkunç olay! Foseptik parçalanmış halde ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Sakaören köyünde meydana geldi. Köylüler, lağım çukurundan gelen kötü koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları aramada foseptike parçalanmış erkek cesedi buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçaları otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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