Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde devam eden şiddetli kar yağışı nedeniyle kara saplanan TIR, 3 saatlik mücadelenin artından kurtarıldı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Karlıova ilçesi Lavaşan mevkisinde meydana geldi.
Erzurum'dan Bingöl'e seyir halinde olan 27 AFS 182 plakalı TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıktı.
Kar kütlesine saplanan TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 3 saatlik çalışma sonucunda TIR'ı saplandığı yerden çıkardı.
Yağış gidiyor, soğuk hava geliyor
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceğini, ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ile 10 derece altında olacağını bildirdi.