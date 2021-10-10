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Bingöl'de araştırmalarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: 7 odalı...

İhlas Haber Ajansı
Bingöl'de araştırmalarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: 7 odalı...

Bingöl’de Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılan araştırmalarda, keşfedilen yapı görenleri şaşırttı.

Bingöl'de araştırmalarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: 7 odalı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Bingöl ili ve ilçelerinde Ortaçağ ve sonrası yüzey araştırması çalışmaları kapsamında Bingöl merkeze bağlı bir köyde 7 odalı kaya kilisesi bulundu.

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Bingöl'de araştırmalarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: 7 odalı...

Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Nebi Butasım koordinesinde yapılan araştırmalarda merkeze bağlı Kardeşler köyündeki kayalık alanda içinde şapel (kilise), su ve zahire (tahıl) depoları bulunan 7 odalı kilise keşfedildi.

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Bingöl'de araştırmalarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: 7 odalı...

Keşfedilen kilisenin Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu düşünülürken, yapılan çalışmaların ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.

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Bingöl'de araştırmalarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: 7 odalı...

Kilisenin bu yılki çalışmalarda keşfedildiğini aktaran Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Nebi Butasım, “2019 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bingöl ve ilçelerinde yüzey araştırmalarında bulunmaktayız." dedi. 

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