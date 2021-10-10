Bingöl'de araştırmalarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: 7 odalı...
Bingöl’de Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılan araştırmalarda, keşfedilen yapı görenleri şaşırttı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Bingöl ili ve ilçelerinde Ortaçağ ve sonrası yüzey araştırması çalışmaları kapsamında Bingöl merkeze bağlı bir köyde 7 odalı kaya kilisesi bulundu.
Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Nebi Butasım koordinesinde yapılan araştırmalarda merkeze bağlı Kardeşler köyündeki kayalık alanda içinde şapel (kilise), su ve zahire (tahıl) depoları bulunan 7 odalı kilise keşfedildi.
Keşfedilen kilisenin Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu düşünülürken, yapılan çalışmaların ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.
Kilisenin bu yılki çalışmalarda keşfedildiğini aktaran Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Nebi Butasım, “2019 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bingöl ve ilçelerinde yüzey araştırmalarında bulunmaktayız." dedi.