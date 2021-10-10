Bingöl'de araştırmalarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: 7 odalı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Bingöl ili ve ilçelerinde Ortaçağ ve sonrası yüzey araştırması çalışmaları kapsamında Bingöl merkeze bağlı bir köyde 7 odalı kaya kilisesi bulundu.